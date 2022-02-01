Замазеева объявила об открытии гуманитарного штаба для жителей Николаевщины - туда будут собирать лекарства и продукты

Глава Николаевского областного совета Анна Замазеева рассказала, что открывается гуманитарный штаб для всех жителей города и области.

Об этом она сообщила на станице в Facebook.

— На сегодня плохие новости. У нас началась война. В первую очередь со своей стороны хотим сказать, что власть работает в усиленном режиме, все на рабочих местах. Сегодня мы открываем гуманитарный штаб, где будем собирать все медикаменты и продукты населения, которые необходимы населению. На протяжении суток мы его наполним и оповестим Вас, где каждый сможет получить эту помощь, — говорится в сообщении.

Также она призвала, всех на АЗС быть внимательными и в первую очередь пропускать медицинскую помощь, чтобы они могли приобрести топливо и выполнять функции предоставления медицинской помощи.

Кроме того, Замазеева попросила всех сдать свою кровь на станции переливания, если это нужно будет для военнослужащих Украины.