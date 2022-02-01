В Украине открыли уголовные дела из-за вторжения российской армии

По факту вторжения Российской Федерации на территорию Украины Офисом Генерального прокурора возбуждены уголовные производства.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

«Действия ВС РФ совершены в целях изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, а также международного права, в частности ряда международных договоров. Такие действия уже привели к тяжелым последствиям, в том числе в виде гибели и ранения военнослужащих и мирных жителей, а также повреждения и разрушения объектов военной и гражданской инфраструктуры», - сказано в сообщении.

Они также добавили, что органы прокуратуры и вся правоохранительная система работают слаженно и скоординировано, а все случаи вторжения и применения вооружения фиксируются и документируются.

Отметим, что согласно статье 51 Дополнительного протокола от 08.06.1977 в Женевские конвенции от 12.08.1949, гражданские лица и гражданские объекты не должны быть объектами нападения, умышленные и неизбирательные нападения на них квалифицируются и вносятся в ЕРДР в оперативном порядке по статье 438 Уголовного Кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Производство расследуется по фактам посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведение агрессивной войны (части 3 статьи 110 и части 2 статьи 437 Уголовного Кодекса Украины).

С подробной информацией вторжения РФ на территорию Украины можно ознакомится по ссылке.