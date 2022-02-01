НБУ открыл счет для поддержки ВСУ

Национальный банк принял решение открыть специальный счет для сбора средств на поддержку Вооруженных Сил Украины

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Реквизиты официального специального счета: UA 843000010000000047330992708.

Такое решение принято в связи с введением военного положения в Украине, вооруженной агрессией России и опасностью для государственной независимости Украины, ее территориальной целостности.

Счет – мультивалютный, создан и открыт как для перевода средств от международных партнеров и доноров – в иностранной валюте (доллары США, евро, британские фунты), так и от украинского бизнеса и граждан – в национальной валюте.