В Офисе Президента считают, что РФ пытается убрать руководство Украины и захватить территории

В Офисе Президента Украины считают, что у России две тактические цели – отобрать территории и нанести удар по руководству Украины, чтобы спровоцировать беспорядок.

Об этом заявил на брифинге советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, пишет «Украинская правда».

- Ключевая задача россиян – убрать руководство Украины, создать максимальную панику, то есть обезглавить все руководство, чтобы не было легитимной власти. После этого завести сюда кого-то из своих марионеток и принять какой-то пакт о двусторонних отношениях с Россией, - говорит Подоляк.

По его словам, сейчас РФ пытается дестабилизировать ситуацию в крупных городах, в частности в Харькове и Киеве. Также Подоляк отметил, что есть вероятность того, что российские войска могут проникнуть в правительственный квартал:

- Возможно точечное десантирование и попытка проникнуть в правительственный квартал.

Он предупредил о провокациях и возможных обстрелах украинской стратегически важной инфраструктуры:

- Эти эксцессы будут в течение сегодняшнего дня, - отметил Подоляк.

В Офисе Президента Украины убеждены, что президент России Владимир Путин не пойдет на переговоры с Владимиром Зеленским и пытается действовать молниеносно, чтобы нанести максимальный ущерб Украине.

- Безусловно, Российская Федерация не идет сейчас ни на какие разговоры – и не будет идти. Они приняли для себя роковое решение и попытаются молниеносно доиграть это решение, пока их не заставят понести какую-то ответственность и сесть за стол переговоров. Они будут пробовать за это время максимально нанести нам вред и каких-то своих целей достичь…

- Что такое психология войны? Они хотят, пока люди находятся в шоке, в том числе россияне, добиться максимального эффекта от своей инициативы. Потому они будут максимально оттягивать любые возможности переговоров. Это психология войны. Они хотят нанести нам максимальный ущерб, - полагает Подоляк.

Он напомнил, что украинские власти неоднократно предпринимали попытки провести переговоры с Кремлем и получить от них объяснения эскалации – но безрезультатно.