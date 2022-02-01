Независимые российские СМИ выразили Украине поддержку – «Новая газета» выйдет на украинском языке

Лауреат Нобелевской премии мира, главред российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов рассказал, что его издание выйдет на украинском языке в знак протеста против войны, которую развязала РФ.

Об этом Муратов в видеообращении.

«Мы сегодня рано все собрались в редакции. У нас горе. Наша страна по приказу президента Путина начала войну с Украиной. И некому остановить войну. Поэтому вместе с горем мы и я испытываем стыд. В руках главнокомандующий, как брелок от дорогой машины, крутит «ядерную кнопку». Следующий шаг — ядерный залп? Никак иначе не могу истолковать слова Владимира Путина про оружие возмездия. Но этот номер «Новой газеты» (выходящий в пятницу) мы выпустим на двух языках — украинском и русском. Потому что мы не признаем Украину врагом, а украинский язык — языком врага. И никогда не признаем. И последнее. Только глобальное антивоенное движение может спасти жизнь на этой планете».

Обращение Муратова опубликовало также российское издание «Эхо Москвы» - его разместили в разделе «Видео дня» на главной странице сайта.

«Медуза», в свою очередь, опубликовала заявление российских независимых СМИ, которые в сообщество «Синдикат-100», выступив против войны с Украиной.