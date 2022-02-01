Независимые российские СМИ выразили Украине поддержку – «Новая газета» выйдет на украинском языке

Лауреат Нобелевской премии мира, главред российской «Новой газеты» Дмитрий Муратов рассказал, что его издание выйдет на украинском языке в знак протеста против войны, которую развязала РФ.
Об этом Муратов в видеообращении.
«Мы сегодня рано все собрались в редакции. У нас горе.
Наша страна по приказу президента Путина начала войну с Украиной. И некому остановить войну. Поэтому вместе с горем мы и я испытываем стыд.
В руках главнокомандующий, как брелок от дорогой машины, крутит «ядерную кнопку». Следующий шаг — ядерный залп? Никак иначе не могу истолковать слова Владимира Путина про оружие возмездия. Но этот номер «Новой газеты» (выходящий в пятницу) мы выпустим на двух языках — украинском и русском.
Потому что мы не признаем Украину врагом, а украинский язык — языком врага.
И никогда не признаем.
И последнее. Только глобальное антивоенное движение может спасти жизнь на этой планете».
Обращение Муратова опубликовало также российское издание «Эхо Москвы» - его разместили в разделе «Видео дня» на главной странице сайта.
«Медуза», в свою очередь, опубликовала заявление российских независимых СМИ, которые в сообщество «Синдикат-100», выступив против войны с Украиной.
«Сегодня ночью Путин объявил о начале «спецоперации» в Донбассе. Российские власти любят придумывать такие эвфемизмы, помогающие скрыть очевидное: у них оппозиционные политики — это «экстремисты», собственные дворцы — «апарт-отели», независимые СМИ — «иностранные агенты». Мы же будем называть вещи своими именами: Россия начала полномасштабную войну против Украины.
Уверены, что каждый читатель «Медузы» отдает себе отчет в том, что война — это всегда убийство: и тех, кого послали выполнять боевую задачу, и мирных жителей. Минобороны России пытается убедить россиян и украинцев, что под угрозой только «военная инфраструктура». Они врут. Нет такого оружия, использование которого не приводило бы к гибели людей. Мы уже читаем первые сообщения о погибших. Их будет все больше.
Согласно расхожему выражению, война — это продолжение политики другими средствами. Прусский военный теоретик Карл фон Клаузевиц придумал эту формулу в начале XIX века. Но в современном мире, который пережил две мировые войны и получил чудовищный опыт применения ядерного оружия, война — это не продолжение политики, а свидетельство ее полного провала. В нашем случае — доказательство, что руководство России, решившееся на военное вторжение в Украину, не сумело справиться с теми задачами, которое перед собой ставило. О каких бы задачах речь ни шла.
Есть только одна ситуация, которая может оправдать применение танков и боевой авиации, — самооборона. На нее и сослался Путин, объявляя о «спецоперации». Проблема в том, что у нас нет ни одного убедительного доказательства, что на Россию кто-то собирается напасть. А ответственность за гуманитарную катастрофу Донбасса в огромной степени лежит на самих российских властях.
Трагический опыт XX века должен был убедительно доказать Путину, что вмешательство Москвы в жизнь соседей в конечном счете не сближает, но отдаляет их от России. Так было с присоединением стран Балтии в 1940 году, так было после вторжения в Венгрию в 1956-м и, конечно, во время Пражской весны 1968-го. Но президент, видимо, любит только читать лекции по истории, а не учить ее уроки.
Мы понимаем, что оказались в ситуации, когда уже мало на что можем повлиять. Но заявить четко и громко, что это не наша война и мы ее не поддерживаем, мы обязаны. Вторжение в Украину началось от имени российских граждан, но против нашей воли. Для нас это — позор, который с нами навсегда.
Боевые действия необходимо немедленно остановить, российская армия должна вернуться на территорию России. Давайте прекратим. Остановить войну никогда не поздно».