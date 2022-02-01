«Николаевводоканал» рекомендовал горожанам сделать запас воды

Николаевцам рекомендовали сделать запас воды.

Об этом говорится в сообщении коммунального предприятия «Николаевводоканал».

«Специалисты ГКП «Николаевводоканал» продолжают работать в обычном режиме. На территории города локально проводятся аварийно-ремонтные работы, о которых оперативно информируем на официальной странице Facebook, в Telegram-канале и на официальном сайте предприятия. Однако советуем горожанам сделать определенный запас воды, необходимой для вашего потребления. Сохраняем спокойствие!» – говорится в заявлении.