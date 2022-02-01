В России задерживают митингующих против войны в Украине

В России полиция задерживают участников пикетов против ведения боевых действий в Украине.

Об этом сообщает Meduza.

В частности, жители Екатеринбурга в разное время выходили с антивоенными плакатами к администрации Екатеринбурга, памятнику Ленину на площади 1905 года, зданию правительства и Главпочтампту. Среди задержанных — юрист Сергей Тиунов и активистка Екатерина Сурсякова.

На задержанных составили административные протоколы о нарушении порядка проведения митингов, по которым им могут грозить обязательные работы, штраф до 150 тысяч рублей или арест на срок до 30 суток.

В Москве также задержана правозащитница Марина Литвинович, которая собиралась выйти на антивоенную акцию. Ее доставили в ОВД.

В Томске несколько местных жителей вышли на антивоенные пикеты на Новособорную площадь города и тоже были задержаны.