Мэр Николаева сообщил, что на территории города вводится комендантский час

На территории Николаева вводится комендантский час. Передвижение по городу с 22:00 до 06:00 запрещено. Также отмечается, что на данный момент разводка мостов не планируется.
Об этом городской голова Николаева рассказал на своей странице в Facebook.
— Получая информацию, что якобы планируется развод мостов в Николаеве. Нет, сегодня этого не планируется, но в будущем – возможно. Во-вторых, вводим комендантское время с 22:00 до 06:00. То есть, передвижение по городу будет запрещено. Прошу относится к этому с пониманием и передать своим знакомым и друзьям, — сообщил Сенкевич.