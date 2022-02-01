«Нет войне! Украинцы мы с вами»: люди по всему миру массово выходят на акции протеста в поддержку Украины

Рано утром, в четверг 24 февраля, РФ приступила к «специальной военной операции» на территории Украины. В свою очередь, люди по всему миру выходят на акции протесты в поддержку Украины.
На сайте «Независимого правозащитного медиапроекта» каждые 3-10 минут публикуются сообщении о задержании участников антивоенных пикетов на территории России.
По состоянию на 16:00 зарегистрировано 45 задержаний, в которых учувствовало 69 человек. Акции протеста были зарегистрированы в разных городах, среди них: Хабаровск, Астрахань, Иркутск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пятигорск Саратов, Улан-Удэ, Омск, Нижний Новгород, Владивосток, Казань, Томск, Новосибирск, Красноярск, Барнаул. Но больше всего протестующих зарегистрировали в столице страны-агрессора Москве. Акции проводились на Красной площади. Возле здания МИД РФ, посольства Украины, а также возле Администрация Президента России – Владимира Путина.
Протестующие стояли с плакатами, на которых было написано:
«Нет войне! Украинцы мы с вами»
«За нашу свободу»
«Кровавый путин убивает людей»
«Война это преступление»
«Я никогда не прощу вам этой войны»
«Я против войны»
«Ваши руки в крови! Остановите войну!»
«Нет войне с Украиной! Путина в отставку!»
«Донбасс это Украина»
В свою очередь российские Telegram-каналы публикуют фото и видео акций антивоенных пикетов.
В Новосибирске и Тюмени люди устроили марш на одно из центральных улиц города. Протестующие повторяют «Нет войне». С тем же лозунгом выступают на площади в Екатеринбурге.
Жители Екатеринбурга призывают Путина вывести войска с территории Украины.
«Мы за мир» звучит на улицах города Тюмень.
В свою очередь сотрудники полиции активно подавляют акции.
В то же время возле посольства Украины в Грузии, политический активист Антон Михальчук в знак протеста показательно сжег свой паспорт, тем самым отказываясь от статуса гражданина России.
«Я отказываюсь от этого гражданства. Я не хочу больше обладать русским паспортом. Я хочу чтобы он сгорел!»
В то же время как паспорт Михальчука горел, поддерживающие его люди начали кричать «Путин - ху*ло»:
На протест в поддержку Украины вышли также жители Грузии, Польши, Чехии, Лондона, Франции, Финляндии, Германии, Австрии, Израиле и Швейцарии
С подробной информацией вторжения РФ на территорию Украины можно ознакомится по ссылке.