«Нет войне! Украинцы мы с вами»: люди по всему миру массово выходят на акции протеста в поддержку Украины

Рано утром, в четверг 24 февраля, РФ приступила к «специальной военной операции» на территории Украины. В свою очередь, люди по всему миру выходят на акции протесты в поддержку Украины.

На сайте «Независимого правозащитного медиапроекта» каждые 3-10 минут публикуются сообщении о задержании участников антивоенных пикетов на территории России.

По состоянию на 16:00 зарегистрировано 45 задержаний, в которых учувствовало 69 человек. Акции протеста были зарегистрированы в разных городах, среди них: Хабаровск, Астрахань, Иркутск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Пятигорск Саратов, Улан-Удэ, Омск, Нижний Новгород, Владивосток, Казань, Томск, Новосибирск, Красноярск, Барнаул. Но больше всего протестующих зарегистрировали в столице страны-агрессора Москве. Акции проводились на Красной площади. Возле здания МИД РФ, посольства Украины, а также возле Администрация Президента России – Владимира Путина.

Челябинск Санкт-Петербург

Протестующие стояли с плакатами, на которых было написано:

«Нет войне! Украинцы мы с вами» «За нашу свободу» «Кровавый путин убивает людей» «Война это преступление» «Я никогда не прощу вам этой войны» «Я против войны» «Ваши руки в крови! Остановите войну!» «Нет войне с Украиной! Путина в отставку!» «Донбасс это Украина»

В свою очередь российские Telegram-каналы публикуют фото и видео акций антивоенных пикетов.

В Новосибирске и Тюмени люди устроили марш на одно из центральных улиц города. Протестующие повторяют «Нет войне». С тем же лозунгом выступают на площади в Екатеринбурге.

Жители Екатеринбурга призывают Путина вывести войска с территории Украины.

«Мы за мир» звучит на улицах города Тюмень.

В свою очередь сотрудники полиции активно подавляют акции.

В то же время возле посольства Украины в Грузии, политический активист Антон Михальчук в знак протеста показательно сжег свой паспорт, тем самым отказываясь от статуса гражданина России.

«Я отказываюсь от этого гражданства. Я не хочу больше обладать русским паспортом. Я хочу чтобы он сгорел!»

В то же время как паспорт Михальчука горел, поддерживающие его люди начали кричать «Путин - ху*ло»:

На протест в поддержку Украины вышли также жители Грузии, Польши, Чехии, Лондона, Франции, Финляндии, Германии, Австрии, Израиле и Швейцарии

С подробной информацией вторжения РФ на территорию Украины можно ознакомится по ссылке.