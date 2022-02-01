Аэропорт в Гостомеле атаковала российская авиация, Нацгвардия нанесла удар по вражескому десанту

В международном аэропорту Антонов в Гостомеле (Киевская область) бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины дала бой российским оккупантам.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Нацгвардейцы сбили три российских вертолета из 34. В то же время работала российская штурмовая авиация, истребители и вертолеты.

«Воины НГУ были вынуждены нанести артиллерийский удар по аэропорту, на котором высадился вражеский десант. Бригада перегруппировалась. Данные о потерях уточняются. По результату боя гвардейцам удалось сохранить максимум личного состава», - отмечено в сообщении.

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего обращения сказал, что украинские войска получили приказ на уничтожение вражеского десанта.