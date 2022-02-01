Под Черниговом целый взвод российских оккупантов сдался в плен, - Главком ВСУ Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что под Черниговом в плен сдался целый взвод российских разведчиков.

Об этом он написал на своей странице в Faccebook.

«Российские оккупанты, наткнувшись на тотальное сопротивление украинских защитников, сдаются в плен. Под Черниговом сдался целый разведывательный взвод 74 мотострелковой бригады», - написал он.

Также он опубликовал фото старшины 74-й бригады Буйничева Константина Сергеевича, который утверждает, что был на учениях в Ельне и вчера узнали о наступлении на Украину и думали, что будут возвращаться домой.