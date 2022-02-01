В Николаевской области не будут вводить комендантское время.
Об этом сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким.
Как известно, мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что на территории Николаева вводится комендантский час. Передвижение по городу с 22:00 до 06:00 запрещено. Также отмечается, что на данный момент разводка мостов не планируется.
«Информация по состоянию на 18:30. В области комендантское время не вводимо. Город Николаев вводим. На территории Николаевской области не будут вводить комендантский час, только в городе», - написал он.