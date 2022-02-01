На территории Николаевской области не будут вводить комендантский час, только в городе

В Николаевской области не будут вводить комендантское время.

Об этом сообщает глава Николаевской ОГА Виталий Ким.

Как известно, мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что на территории Николаева вводится комендантский час. Передвижение по городу с 22:00 до 06:00 запрещено. Также отмечается, что на данный момент разводка мостов не планируется.