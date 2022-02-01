Российский рынок акций обвалился до рекордного минимума за всю историю

Рынок акций РФ в четверг, 24 февраля, продемонстрировал рекордный обвал за всю свою историю под давлением панических распродаж из-за военной операции в Донбассе, а также объявленного блока западных санкций против РФ, индексы МосБиржи и РТС достигли многолетних минимумов.

Об этом сообщает «Интерфакс».

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2058,12 пункта (-33,3%, на пике утреннего падения индекс проваливался в район 1680 пунктов), индекс РТС - 742,91 пункта (-39,4%, минимум дня - 610,33 пункта); цены большинства «голубых фишек» на «Московской бирже» рухнули в пределах 48,8%.

Доллар вырос до 87,25 рубля (+6,09 рубля), на пике дня курс достигал 89,6 рубля.

Подешевели акции «Интер РАО» (-48,8%), «Сбербанка» (-46,7% и -47,4% «префы»), расписки TCS Group (-46,2%), бумаги «Яндекса» (-45,9%), ВТБ (-42%), расписки OZON (-41,7%), акции «Роснефти» (-37,9%), АФК «Система» (-37,7%), Polymetal (-35,1%), «Сургутнефтегаза» (-34,6% и -20,5% «префы»), «ЛУКОЙЛа» (-33%), «Магнита» (-32,5%), «Газпрома» (-32,3%), «АЛРОСА» (-32,1%), «Аэрофлота» (-31,8%), ПАО «Полюс» (-31,6%), «Татнефти» (-30,8%), UC Rusal (-30,2%), «Газпром нефти» (-26,7%), «Северстали» (-25,5%), «НЛМК» (-23,1%), «МТС» (-22,7%), «НОВАТЭКа» (-22,1%), «ММК» (-21,8%), «Норникеля» (-17,3%), «Московской биржи» (-16,5%), «РусГидро»(-14,1%).