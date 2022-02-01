МВД Украины предупреждает о российских диверсантах – один из них пытался внедриться в ряды спасателей

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24.02.2022 21:30

МВД Украины призывает граждан быть бдительными. Возможны попытки проникновения российских диверсантов в силовые подразделения или органы власти.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Зафиксировали случай прибытия в одно из подразделений ГСЧС подозрительного лица, которое выдавало себя за работника ГСЧС Донецкой области, которых якобы распустили и он готов служить в части.

«МВД Украины призывает к бдительности и возможности задержания всех подозрительных лиц – в случае необходимости привлекать к этому сотрудников полиции», - сказано в сообщении.

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