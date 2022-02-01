МВД Украины предупреждает о российских диверсантах – один из них пытался внедриться в ряды спасателей

МВД Украины призывает граждан быть бдительными. Возможны попытки проникновения российских диверсантов в силовые подразделения или органы власти.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины.

Зафиксировали случай прибытия в одно из подразделений ГСЧС подозрительного лица, которое выдавало себя за работника ГСЧС Донецкой области, которых якобы распустили и он готов служить в части.