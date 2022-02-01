На Николаевщине вечером выключат освещение на центральных дорогах, чтобы на них не ориентировалась российская авиация

В Николаевской области и в Николаеве вечером выключат освещение на центральных дорогах, чтобы они не были ориентиром для российской авиации.

Об этом сообщил глава Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram-канале.

Российских войск в Николаевской области по состоянию на 20:15 нет, идет бой на мосту в Антоновке в Херсонской области.

- Есть возможность прорыва в Николаевскую область, - пояснил Ким.

- В ночное время могут выключить освещение по центральным дорогам, чтобы не ориентировались самолеты. Наглухо заградили мост в Мешково-Погорелово. Планируйте свои поездки в объезд. Ситуация напряженная, но мы работаем, - отметил Ким.

Отметим, что в Николаеве уже выключили уличное освещение, по крайней мере, в Центральном и Ингульском районах.