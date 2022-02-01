На Николаевщине могут быть сбои на линии 102

Возможны временные перебои в работе спецлинии 102.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

Для своевременности реагирования и сообщения гражданам предлагают обращаться непосредственно в дежурные части отделов и отделений ГУНП в Николаевской области или использовать мобильное приложение для мгновенного вызова полиции MyPol: