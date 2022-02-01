США огласили новые санкции, которые нанесут удар по российским банкам

Президент США Джо Байден огласил новые санкции против России за вторжение в Украину.

Трансляцию брифинга Байдена транслировали американское и украинское ТВ.

По словам Байдена, санкции против РФ введет коалиция, которая представляет половину мировой экономики: США, Британия, Евросоюз, Япония. Переговоры с Индией продолжаются, позиция Китая по этому поводу неизвестна.

«Большая семерка» договорилась ограничить действия российского правительства в долларах, евро и йене. Это должно помешать РФ финансировать свою армию и лишит её высоких технологий. Байден полагает, что благодаря санкциям удастся наполовину сократить импорт высоких технологий в РФ, которые могут использоваться, в частности, для военных товаров.

Санкции ввели против банков, которые владеют триллионом долларов. Банки отключат от американской банковской системы.

При этом санкции не предусматривают отключение РФ от межбанковской системы Swift, но Байден заявил, что они превысят по своему эффекту отключение от Swift. Заблокируют четыре российских банка, в том числе ВТБ. Под санкции попадут российские элиты, которые наживаются на кремлевской политике.

По данным СМИ, США вводит санкции против «Сбербанка», «Газпромбанка», «Открытие», «Совкомбанка», «Новикомбанка».

- Вчера я говорил с Зеленским. Хочу заверить вас, что США и НАТО будут поддерживать народ Украины. Будем оказывать гуманитарную помощь, - отметил президент США.

- Путин совершил наступление на глобальный мир, и теперь весь мир видит эти глобальные преступления. Агрессия Путина против Украины будет дорого стоить российскому населению в стратегическом плане. Путин будет отвергнут мировым сообществом. Он сделал свой выбор, - говорит Байден.