В результате нападения России на Украину уже погибли 57 украинцев, еще 169 получили ранения

В результате российского военного вторжения в четверг, 24 февраля, уже погибли 57 украинцев, еще 169 получили ранения.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Ляшко объяснил, что учреждениям здравоохранения снова приходится перепрофилироваться.

- Сегодня мы предложили тем, кого можно лечить амбулаторно, покинуть учреждения здравоохранения, чтобы быть готовыми принимать украинцев, которым нужно будет оказывать медицинскую помощь. Мы сделали это на всей территории вместе с введением военного положения, – отметил Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, медицинские работники работают постоянно, дежурят все медики, не только хирургический профиль, травматологи, реаниматологи.

Все на своих рабочих местах: и в коммунальных больницах, и в учреждениях, находящихся в ведении Минздрава, Национальной академии медицинских наук. Есть сигналы о готовности от некоторых частных клиник.