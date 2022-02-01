В результате нападения России на Украину уже погибли 57 украинцев, еще 169 получили ранения

В результате российского военного вторжения в четверг, 24 февраля, уже погибли 57 украинцев, еще 169 получили ранения.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Ляшко объяснил, что учреждениям здравоохранения снова приходится перепрофилироваться.
- Сегодня мы предложили тем, кого можно лечить амбулаторно, покинуть учреждения здравоохранения, чтобы быть готовыми принимать украинцев, которым нужно будет оказывать медицинскую помощь. Мы сделали это на всей территории вместе с введением военного положения, – отметил Виктор Ляшко.
По словам Ляшко, медицинские работники работают постоянно, дежурят все медики, не только хирургический профиль, травматологи, реаниматологи.
Все на своих рабочих местах: и в коммунальных больницах, и в учреждениях, находящихся в ведении Минздрава, Национальной академии медицинских наук. Есть сигналы о готовности от некоторых частных клиник.
– В Генеральном штабе есть подразделение по медицине, в котором работают и работники Минздрава. Мы постоянно координируемся, помогаем друг другу, чтобы каждый, кто нуждается в помощи, ее получил, – подытожил министр.