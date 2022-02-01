Россия готовит воздушный десант, ВСУ его готовы встретить, - министр обороны Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Россия готовится к новой волне атак. Вооруженные силы Украины готовы к такому развитию событий.

Об этом Резников сообщил на своей странице в Facebook.

«Более 16 часов Украина дает отпор российским оккупантам. Вооруженные Силы, гвардейцы, пограничники, спасатели, бойцы других силовых структур героически держат оборону. К сопротивлению постепенно приобщается весь народ. Тысячи граждан уже стали в ряды Сил территориальной обороны».

«Трудные бои продолжаются на Луганщине, Сумщине, к северу от столицы. Непростая ситуация на юге страны. Однако враг не ожидал такого сопротивления. Его остановили под Харьковом. Вынудили умолкнуть и отбросили на многих участках на востоке. Российские оккупанты уже сдаются в плен».