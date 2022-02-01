В «Укрэнерго» опровергли российский фейк и сообщили, что в 23:30 не нужно выключать электроприборы

В Украине в соцсетях и некоторых СМИ распространяются фейки о том, что в 23:30 нужно выключить все приборы и до нуля снизить потребление в домах. Якобы так нужно сделать из-за подключения украинской энергосистемы к европейской.

По информации «Преступности.НЕТ», николаевцам на телефон приходило голосовое сообщение с этой фейковой информацией.

В «Укрэнерго» сообщили, что ничего отключать не нужно.

«Именно так работает враг! Такие призывы направлены исключительно на то, чтобы нанести удар по украинской энергосистеме. «Укрэнерго» официально опровергает эту информацию и заявляет, что энергосистема работает в нормальном режиме и будет работать. Ничего выключать не требуется, и никто никуда не подключается ночью. Не ведитесь на провокации врага», - говорится в сообщении.

Напомним, что 24 февраля украинская энергосистема отключилась от энергосистем России и Беларуси и работает в своем изолированном режиме.