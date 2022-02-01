РОССИЯ НАПАЛА НА УКРАИНУ: ВСУ продолжают давать отпор российским оккупантам

В четверг, 24 февраля, в 5 утра Российская Федерация нанесла серию ракетных ударов по объектам военной инфраструктуры во многих городах Украины, в том числе и в Николаеве, где обстрелу подвергся военный аэродром Кульбакино.

После российские оккупанты начали наземной наступление сразу по нескольким направлениям.

Хронология событий 24 февраля ЗДЕСЬ

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0:25 Французский президент Эммануэль Макрон позвонил по телефону Владимиру Путину и призвал немедленно прекратить военные действия в Украине.

Об этом сообщает «Украинская правда».

Макрон потребовал от Путина немедленно прекратить российскую наступательную операцию в Украине. Кремлевская версия событий отмечает, что у Макрона и Путина состоялся «откровенный и серьезный разговор». Путин якобы подробно рассказывал Макрону, почему решил начать войну в Украине.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что президент России Владимир Путин, угрожая применением ядерного оружия, должен понимать, что НАТО также является ядерным альянсом. Между тем, он исключил любую возможность вмешательства в боевые действия в Украине, сообщает «The Page».

-Экономическое и финансовое удушение России в долгосрочной перспективе окажется сильнее любого вмешательства, - подчеркнул он.

Министр анонсировал, что в ближайшее время Украине будет передано вооружение, которое она просила.

00:11 Заместительница министра обороны Анна Маляр сообщила в Facebook о последних событиях.

Также, по ее словам, тысячи человек присоединяются к терробороне.

00:09 В сети появилось видео брошенной российскими оккупантами военной техники.