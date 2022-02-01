Враг обозначил меня как цель номер один, но я остаюсь в Киеве, - Президент Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия собирается его уничтожить.

Об этом он сказал во время своего обращения к украинцам.

- Знаю, что бросают очень много фейков. В том числе и о том, что якобы я уехал из Киева. Я остаюсь в столице. В течение дня я провел десятки международных переговоров, непосредственно руководил обороной. И я останусь в столице. Моя семья тоже в Украине.

- По имеющейся у нас информации, враг обозначил меня как цель номер один. Моя семья – как цель номер два. Они хотят уничтожить Украину политически, уничтожив главу государства.