Зеленский допустил возможность переговоров с Россией: «Но сейчас судьба Украины полностью зависит от нашей армии»

Президент Украины Владимир Зеленский считает возможными переговоры с Россией о прекращении вторжения и обстрелов городов.

Об этом он сказал во время своего видеообращения.

- Сколько разговоров сегодня я ни проводил бы с лидерами других государств, я слышал несколько вещей. Первое – нас поддерживают. И я благодарен каждому государству, которое помогает Украине конкретно. Не просто словами. Но есть и второе – мы остаемся в одиночестве в защите нашего государства. Кто готов воевать вместе с нами? Не вижу таких. Кто готов предоставить Украине гарантию вступления в НАТО? Все боятся.

- Сегодня мы слышали из Москвы, что они хотят говорить. Они хотят говорить о нейтральном статусе Украины. Я говорю всем партнерам нашего государства: сейчас решается судьба нашей страны. Я спрашиваю у них: вы с нами? Они отвечают, что с нами. Но нас с собой в Альянс брать не готовы. Я спросил у 27 лидеров Европы, быть ли Украине в НАТО. Прямо спросил. Все они боятся. А мы не боимся.