Зеленский допустил возможность переговоров с Россией: «Но сейчас судьба Украины полностью зависит от нашей армии»

Президент Украины Владимир Зеленский считает возможными переговоры с Россией о прекращении вторжения и обстрелов городов.
Об этом он сказал во время своего видеообращения.
- Сколько разговоров сегодня я ни проводил бы с лидерами других государств, я слышал несколько вещей. Первое – нас поддерживают. И я благодарен каждому государству, которое помогает Украине конкретно. Не просто словами. Но есть и второе – мы остаемся в одиночестве в защите нашего государства. Кто готов воевать вместе с нами? Не вижу таких. Кто готов предоставить Украине гарантию вступления в НАТО? Все боятся.
- Сегодня мы слышали из Москвы, что они хотят говорить. Они хотят говорить о нейтральном статусе Украины. Я говорю всем партнерам нашего государства: сейчас решается судьба нашей страны. Я спрашиваю у них: вы с нами? Они отвечают, что с нами. Но нас с собой в Альянс брать не готовы. Я спросил у 27 лидеров Европы, быть ли Украине в НАТО. Прямо спросил. Все они боятся. А мы не боимся.
- Не боимся говорить с Россией. Не боимся говорить о гарантиях безопасности для нашего государства. Не боимся говорить о нейтральном статусе. Но какие у нас будут гарантии сохранности? Но какие страны их дадут? Разговаривать об окончании этого вторжения нужно. Разговаривать об остановке огня нужно. Но сейчас судьба страны полностью зависит от нашей армии, сил безопасности, всех наших защитников. И нашего народа, вашей мудрости, - отметил Зеленский.