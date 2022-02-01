Пока Путин нападает на Украину, его китайский друг отправил свои самолеты на Тайвань

9 китайских самолетов нарушили воздушное пространство Тайваня.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Тайваня, передает УП.

Военно-воздушные силы Тайваня усилили боевую готовность, когда девять китайских самолетов вошли в зону противовоздушной обороны Тайваня.

Тайвань, который Китай считает своей территорией, жаловался на регулярные подобные миссии китайских ВВС за последние два года, хотя самолеты не приближались вплотную к самому Тайваню.

В министерстве заявили, что в последней миссии участвовали восемь китайских истребителей J-16 и один разведывательный самолет Y-8, пролетевших над районом к северо-востоку от контролируемых Тайванем островов Пратас в верхней части Южно-Китайского моря.

В этой связи, сообщили в министерстве, Тайвань развернул ракеты противовоздушной обороны для «мониторинга ситуации».

Стоит отметить, что современные российско-китайские отношения официально определяются сторонами как всеобъемлющее равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие. Ведется интенсивный политический диалог. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин ежегодно встречаются не менее пяти раз в год.