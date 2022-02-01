«Русский военный корабль, иди нах..й!»: Погибшие защитники Змеиного отказывались сдаваться российским оккупантам

Во время обороны украинского острова Змеиный погибли 13 украинских пограничников, они отказались сдаться оккупантам.

Об этом сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Российский корабль предлагал гарнизону острова Змеиный сдаться и был послан на ху*.

- Я русский военный корабль.Предлагаю сложить оружие и сдаться во избежание коровопролития и неоправданных жертв. В противном случае по вам будет нанесен бомбовый удар, - дважды повторяет противник.

Дословно ответ украинских воинов: «Русский военный корабль, иди нах..й!».

«Дальше начался ракетно-артиллерийский удар. 13 украинских пограничников погибли. Вечная слава Героям!» - пишет Геращенко в Telegram.

Как известно, всем им будем присвоено звание Героя Украины посмертно.