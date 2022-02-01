«Это напоминает первое нападение, которое произошло на город Киев в 1941 году»: Зеленский сравнил РФ с фашистской Германией

Киев после бомбежки фашистской Германией в июне 1941 года Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что утренний обстрел Киева российскими оккупантами напоминает первое нападение, которое произошло на город Киев в 1941 году.

Об этом шла речь в его видеообращении.

– В 4 утра Россия начала наносить ракетные удары по Украине. Они говорят, что гражданские объекты для них – не мишень. Это вранье. На самом деле, они не различают, в каких районах действуют, – отметил Зеленский.

По его словам, по большинству направлений врага удалось остановить.

– Наши парни и девушки, все защитники Украины не дали врагу воплотить свой оперативный замысел - вторжение в первый день. Все защитники показывают настоящий героизм, по большинству направлений врага остановили, идут бои, – отметил Глава государства.

Президент Зеленский сравнил РФ с фашистской Германией во время Второй мировой войны.

– Жуткие взрывы в утреннем небе над Киевом. Бомбардировка. Попадание в жилой дом. Пожар. Все это напоминает первое нападение, которое произошло на город Киев в 1941 году, – сказал Зеленский.