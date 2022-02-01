Мэр Николаева сообщил, что коммунальные службы и транспорт работают в штатном режиме

Городской голова Николаева Александр Сенкевич сообщил, что по состоянию на 8:30 в городе коммунальные службы и коммунальный транспорт работают в штатном режиме.

Об этом он написал в Telegram-канале.

Он отметил, что автобусы в микрорайон Северный пока не ходят.

«Ситуация в Николаеве на 8:30. Коммунальные службы работают в штатном режиме: перебоев с подачей света, воды, газа или тепла нет. Коммунальный транспорт курсирует по городу: трамваи, троллейбусы и автобусы на маршрутах. Пока не ходят только троллейбусы в микрорайон Северный. Частные перевозчики тоже на маршрутах. Ситуация стабильна. Читайте только проверенные источники информации и верьте в ВСУ», - заявил мэр Николаева.

Как известно, мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что на территории Николаева вводится комендантский час. Передвижение по городу с 22:00 до 06:00 запрещено. При этом на территории области комендантское время решили не вводить.

Напомним, что весь коммунальный транспорт для горожан сейчас бесплатный.