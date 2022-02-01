«Чем быстрее, тем меньше будут потери самой России»: Зеленский заявил, что РФ все равно придется разговаривать с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российской Федерации придется разговаривать с нашей страной, и чем раньше это произойдет, тем меньше будет потерь для оккупантов.
С таким заявлением Зеленский выступил в утреннем видеообращении.
«России все равно придется рано или поздно разговаривать с нами. Говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем быстрее разговор начнется, тем меньше будут потери самой России», – заявил он.
Глава государства также на русском языке обратился к россиянам, которые выступили против войны.
«Уважаемые граждане Российской Федерации. Как я уже сказал, сегодня ночью начали бомбить жилые кварталы города-героя Киева. Это всё напоминает 1941 год. Всем гражданам Российской Федерации, которые выходят на протесты, хочу сказать – мы вас видим. Это значит, что вы нас услышали. Это значит, что вы нам начинаете верить. Боритесь за нас. Боритесь против войны», – сказал Зеленский.