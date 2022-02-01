«Чем быстрее, тем меньше будут потери самой России»: Зеленский заявил, что РФ все равно придется разговаривать с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Российской Федерации придется разговаривать с нашей страной, и чем раньше это произойдет, тем меньше будет потерь для оккупантов.

С таким заявлением Зеленский выступил в утреннем видеообращении.

«России все равно придется рано или поздно разговаривать с нами. Говорить о том, как закончить боевые действия и остановить это вторжение. Чем быстрее разговор начнется, тем меньше будут потери самой России», – заявил он.

Глава государства также на русском языке обратился к россиянам, которые выступили против войны.