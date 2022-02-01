Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Путину с призывом сесть за стол переговоров.
С таким заявлением он выступил в своем видеообращении.
– По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей, - сказал глава государства.
Также глава государства выступил с обращением к украинским военнослужащим:
- А теперь я хочу обратиться к ВСУ – стойте крепко. Вы – все, что у нас есть. Вы – все, что защищает наше государство. Слава Украине! - сказал Зеленский.