Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Путину с призывом сесть за стол переговоров.

С таким заявлением он выступил в своем видеообращении.

– По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей, - сказал глава государства.

Также глава государства выступил с обращением к украинским военнослужащим: