Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей

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25.02.2022 13:37

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Путину с призывом сесть за стол переговоров.

С таким заявлением он выступил в своем видеообращении.

– По всей территории Украины идут бои. Давайте садиться за стол переговоров, чтобы остановить гибель людей, - сказал глава государства.

Также глава государства выступил с обращением к украинским военнослужащим:

- А теперь я хочу обратиться к ВСУ – стойте крепко. Вы – все, что у нас есть. Вы – все, что защищает наше государство. Слава Украине! - сказал Зеленский.

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