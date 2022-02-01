На Николаевщине полиция продолжает нести службу в усиленном режиме

Усиленные наряды полиции продолжают обеспечивать правопорядок в населенных пунктах Николаевщины.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

В настоящее время весь личный состав полиции области работает посменно. Отрабатываются сигналы и сообщения от граждан, осуществляются патрулирование.

Жители Николаева и области просят четко следовать инструкциям правоохранителей; пользоваться только официальными источниками информации; не распространять информацию о местах дислокации и маршрутах передвижения украинских военных, а также расположении блокпостов; продолжать сообщать о подозрительных предметах или людях - каждое будет обязательно проверено.

Также в полиции напомнили, что знаки, сделанные краской разного цвета, могут являться указателями для вражеских войск страны-агрессора. Если вы заметили такие отметки, просим уничтожить их или же сообщать о таких «находках» полиции.