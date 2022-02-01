Глава ОГА Ким рассказал об обстановке: «Была информацию, что можем потерять Николаев, но его не сдали»

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким рассказал, что благодаря военнослужащим удается сдерживать оборону Николаева.

Об этом она рассказал утром 25 февраля.

— Закончили совещание с военными. У меня хорошие новости, есть усиление, раскрывать не буду. Усиление координаций с военными из авиационных подразделений. Информация была, что мы можем потерять Николаев, но мы его не сдали. Это все благодаря нашим военным. Сейчас мы еще сильнее разворачиваем оборону. Детальную информацию давать не буду, но сейчас все работают как часы. Буду обращаться к бизнесу, так как есть задания по обеспечению лекарствами, продуктами и транспортом. Всех приглашаю присоединяться, и усиливать нашу армию, у нас есть чем воевать, и как это делать, — рассказал Ким.