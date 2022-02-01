«Героический поступок замедлил врага»: Украинский морпех взорвал с собой мост на Херсонщине, чтобы остановить российские танки

Матрос морской пехоты Скакун Виталий Владимирович пожертвовал собой в Херсонской области - он взорвал себя и мост, по которому собирались пройти российские танки.

Об этом сообщили в Командовании морской пехоты.

«В это тяжелое время для нашей страны, когда украинский народ дает отпор российским оккупантам по всем направлениям, одним из самых тяжелых мест на карте Украины стал Крымский перешеек, где одним из первых врага встретил отдельный батальон морской пехоты. Чтобы остановить продвижение танковой колонны, было принято решение о подрыве Генического автомобильного моста. Выполнить эту задачу вызвался инженер отдельного батальона матрос Скакун Виталий Владимирович. Мост был заминирован, но уйти оттуда он не успел. По словам побратимов, Виталий вышел на связь и сообщил о том, что взрывает мост. Сразу же раздался взрыв. Наш собрат погиб. Его героический поступок значительно замедлил продвижение врага, что позволило подразделению передислоцироваться и организовать оборону», – говорится в сообщении.

Командование морской пехоты будет ходатайствовать перед высшим командованием о присвоении матросу Виталию Скакуну государственной награды.