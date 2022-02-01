В Николаеве опровергли информацию об учебной сирене, которую массово распространяют в сети

Николаевский городской совет опроверг информацию о возможных сиренах.

Об этом сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

«Внимание – ФЕЙК! Обратите внимание! Во-первых, в сообщении не указан даже город, то есть этот текст можно послать жителю любого города, и не только украинского. И посеять панику. Во-вторых, в тексте не указан официальный источник информации! Николаевцы, прошу очень тщательно проверять любые сообщения. Только официальные источники – надежные. Никаких обучающих тревог в городе не проводится. Сирена включится только в случае реальной угрозы! Блокируйте подобные сообщения и сообщите своим родным, что это фейк!», - говорится в сообщении.