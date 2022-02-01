После захвата российскими войсками ЧАЭС в зоне отчуждения повысился радиационный фон

В Госинспекции ядерного регулирования Украины заявили о повышении радиационного фона в зоне отчуждения после того, как российские военнослужащие захватили ЧАЭС.

«С Автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения, доступные в режиме онлайн, свидетельствуют о превышении контрольных уровней мощности дозы гамма-запоминания (красные точки) на значительной части пунктов наблюдений. В результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне отчуждения пока невозможно», – говорится в сообщении ведомства.

Позже специалисты Экоцентра пришли к выводу, что такие колебания показателей датчиков Аскро связаны с нарушением верхнего слоя почвы вследствие движения большого количества тяжелой военной техники через зону отчуждения и поднятием в воздух загрязненной радиоактивной пыли.

Состояние ядерных установок и других объектов ЧАЭС - без изменений.