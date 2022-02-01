«Может дойти даже до подрыва»: В Николаеве заминировали мосты на случай подхода вражеской техники

В Николаеве заминировали мосты, чтобы не допустить дальнейшего передвижения по ним вражеской техники.

Об этом городской глава Николаева Александр Сенкевич во время прямого эфира.

– Да, на ночь, на время комендантского часа, будут разводиться мосты в любом случае. Кроме этого, наши мосты сегодня заминированы. Это делается для того, чтобы в случае прихода техники может дойти даже до подрыва мостов. Как это сделано сейчас в Киеве, со стороны подъезда, – сказал мэр Николаева.

Как известно, мосты разводят во время комендантского часа, который в Николаеве действует с 22:00 до 06:00.

Напомним, что на Николаевщине вечером решили выключать освещение на центральных дорогах, чтобы на них не ориентировалась российская авиация.