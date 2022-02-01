«Это не просто вторжение, это начало войны против Европы»: Президент Зеленский выступил с обращением

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к странам Европы с призывом полной изоляции России, закрытия неба, отключения от SWIFT.

Соответствующее обращение опубликовал Офис Президента Украины.

Ниже приводим текст его обращения:

Канцлер Германии, господин Шольц сказал о вторжении России в Украину. Что Россия такого не видела 75 лет, и это правда, но это не вся правда. Это не просто вторжение России в Украину, это начало войны против Европы, против ценностей Европы, против ценностей человека в Европе. Против всех правил сосуществования на континенте.

Уже второй день наши города терпят ракетно-бомбовые удары, танковые колонны и авианалеты и максимально похожее на то, что Европа уже давно видела во время Второй мировой войны, и о чем говорила «Никогда снова». Но это есть. Снова есть. Сейчас, в 2022 году, через 75 лет после завершения Второй мировой войны. Уверены, вы все это видите, вы – вся Европа. Но не уверены, что вы собираетесь что-то с этим делать. Как собираетесь защищать себя, когда так медленно помогаете нам в Украине.

Секторальные санкции. США, Великобритания, Австралия, Канада, Новая Зеландия, Евросоюз ввели именно такие секторальные санкции против России. В частности, против всех самых больших банков, предприятий. Против доступа России к западным технологиям. Но российские танки все еще стреляют по жилым домам, бронетехника все еще атакует гражданских людей. Обычных граждан Украины. У Европы есть достаточно сил, чтоб остановить эту агрессию. Что дальше ожидать от Европейских государств?

Аннулирование виз для россиян, отключение для SWIFT, полная изоляция для России. Отзыв послов, нефтяное эмбарго, закрытие неба, сегодня все это должно быть на столе, потому что идет речь об угрозе нам, всем нам, всей Европе.

Действовать могут и обычные люди, я уверен, в каждой стране мира, в каждой стране Европы, выходите на площади своих городов, требуйте мира для Украины, мира для Европы. Выходите на площади и требуйте окончания войны! Это наше право, это ваше право. Когда бомбы падают в Киеве, это происходит в Европе, не только в Украине. Когда ракеты убивают наших людей, это гибель всех европейцев.

Пока государственные институты Европы не спешат с действительно мощными решениями, в нашей столице можно уже прийти в наше посольство и предложить помощь. Требуйте также, чтоб Украина получила больше – больше финансовой и больше военной помощи. Если вы в Европе имеете военный опыт и не хотите смотреть на нерешительность политиков, вы можете уже прибыть к нам государство и уже защищать Европу. Где это сейчас очень нужно. Вас уже шантажировали газом. Вас уже унижали, вас уже хотят расколоть, как пытаются расколоть Украину.