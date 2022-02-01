Украинские воины с начала суток уничтожили более 1 тысячи российских оккупантов, - ВСУ

Сегодня, 25 февраля, количество потерь со стороны оккупационных войск Российской Федерации составляет более 1 тысячи человек.

Об этом сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.

«Такое количество потерь военнослужащих за время боевых действий Россия не терпела за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала».