Украинские воины с начала суток уничтожили более 1 тысячи российских оккупантов, - ВСУ

Сегодня, 25 февраля, количество потерь со стороны оккупационных войск Российской Федерации составляет более 1 тысячи человек.
Об этом сообщили в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.
«Такое количество потерь военнослужащих за время боевых действий Россия не терпела за все время своего существования еще ни в одном вооруженном конфликте, который начинала».
«Российские матери отправляют своих сыновей на верную смерть, потому что Вооруженные Силы Украины стойко удерживают оборону и будут защищать свою землю от оккупанта. Верьте в Вооруженные Силы Украины!» - отмечено в сообщении.