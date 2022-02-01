Россия готова направить свою делегацию в Минск для переговоров с Украиной

Президент РФ Владимир Путин готов направить в Минск российскую делегацию для переговоров с украинской.

Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, в российскую делегацию войдут представители Минобороны, МИД и администрации Кремля.

- Зеленский заявил о готовности обсуждать нейтральный статус Украины. Изначально президент России Владимир Путин говорил о том, что целью операции является помощь «ЛНР» и «ДНР», в том числе путем демилитаризации и денацификации Украины. А это, собственно, и является неотъемлемым компонентом нейтрального статуса, - пояснил он.

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко заверил Путина, что будет готов создать все условия для проведения переговоров России и Украины и для безопасности переговорщиков, сказал Песков.