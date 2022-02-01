В Николаевском облздраве призвали горожан сдавать кровь для украинских военных

Жителей Николаевщины призывает приобщиться к сдаче крови для украинских военных.

Об этом написал начальник управления здравоохранения Николаевской ОГА Максим Безносенко.

«Уважаемые жители Николаевской области и Николаева! В связи с сложившейся ситуацией большая просьба по возможности приобщиться к сдаче крови!», - говорится в сообщении.

КНП «Николаевская областная станция переливания крови» Николаевского областного совета принимает доноров ежедневно (в том числе по выходным дням) с 8.00 до 17.00.

Адрес: г. Николаев, пер. Радио, 2.

Донором может быть любой дееспособный гражданин Украины от 18 лет, который прошел соответствующее медицинское обследование и у которого нет противопоказаний, определенных Минздравом Украины. Взятие крови и (или) ее компонентов у донора разрешается только при условии, что здоровью донора не будет причинен вред.

Готовясь к сдаче крови, необходимо помнить о следующем:

- за три дня до этого откажитесь от приема анальгетиков и аспирина, а также содержащих их лекарств (эти вещества ухудшают свертывание крови);

- не употребляйте алкоголь за 48 часов до сдачи крови, исключите из рациона жирную, жареную, копченую, молочную пищу, соление;

- обязательно выспитесь и съешьте легкий завтрак (сладкий чай, диетическое печенье, каша на воде);

- не курите за час до сдачи крови;

- не приходите сдавать кровь, если чувствуете недомогание (озноб, головокружение, головные боли, слабость).

Во время осмотра врачом перед донацией откровенно отвечайте на вопросы и не скрывайте информацию об употреблении лекарства, алкоголя, наркотических веществ и перенесенных заболеваниях.

Спасайте жизнь, сдавая кровь и ее компоненты!