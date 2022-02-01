На Киевщине враги нанесли удар по мирному населению, четыре человека погибло, 15 ранены

В Киевской области российская авиация нанесла удар по мирным жителям, 4 человека погибли, 15 ранены.

Об этом сообщили в Киевской ОГА.

- К сожалению, есть потери среди мирного населения в Полесье, Марьяновке и Гавриловке. В Марьяновке в Вышгородском районе вражеские силы цинично нанесли авиаудар по мирным жителям. По состоянию на данный момент подтвердилась информация о четырех убитых и более 15 раненых. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших, – сказал глава ОГА Алексей Кулеба.

В Киевской области остаются сложными направления Буча – Гостомель – Ирпень. Российские оккупационные войска пытаются прорваться. В Буче удалось остановить передвижение колонны военной техники, противник бросил технику и отступил.

На въезде в Вышгород силы Национальной гвардии Украины, Национальной полиции и Территориальной обороны мужественно отражают наступление российского оккупанта. В целом ситуация в Киевской области сегодня полностью контролируема.