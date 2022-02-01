Членство России в Совете Европы приостановлено

Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в этой организации.
Об этом сообщил глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой, передает российский Интерфакс.
«Комитет министров Совета Европы отказался от сотрудничества с Россией, приостановив членство нашей страны в этой организации», - сказал он.
Он осудил это решение, отметив, что якобы без России - самой большой страны Европы - работа Совета Европы теряет смысл.
«Россия останется самой большой европейской страной, без которой никакой Совет Европы просто невозможен и не нужен. Потому что в нем не будет правды...Мы, русские, меняться не собираемся», - сказал парламентарий.