Членство России в Совете Европы приостановлено

Комитет министров Совета Европы приостановил членство России в этой организации.

Об этом сообщил глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой, передает российский Интерфакс.

«Комитет министров Совета Европы отказался от сотрудничества с Россией, приостановив членство нашей страны в этой организации», - сказал он.

Он осудил это решение, отметив, что якобы без России - самой большой страны Европы - работа Совета Европы теряет смысл.