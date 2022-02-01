Главврач николаевского БСМП сообщил об общем сборе врачей

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25.02.2022 18:52

Главный врач Больницы скорой медицинской помощи Александр Демьянов сообщил о сборе врачей.

Соответствующий пост он разместил в свое Facebook.

«БСМП ОБЩИЙ СБОР !!!!!!» - написал он.

    Фотофакт