Президент Зеленский и высшее руководство Украины остаются в Киеве: «Защищаем нашу независимость»

Президент Украины Владимир Зеленский записал видео из правительственного квартала, в котором он показал, что руководство Украины остается в столице.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram-канале.

Вместе с Зеленский в Киеве находится глава Офиса Президента Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава фракции «Слуга народа» в ВР Давид Арахамия, а также советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

- Все мы тут, наши военные тут. Граждане – тут. Защищаем нашу независимость. Наше государство. Так будет и далее. Слава нашим защитникам! Слава нашим защитницам! Слава Украине! – сказал Зеленский.

Напомним, что в Киеве ликвидировали диверсионные группы россиян. В столице объявили воздушную тревогу. В Офисе Президента заявили, что РФ намерена уничтожить политическое руководство Украины и увеличить панические настроения.