В Вознесенске горожан призвали идти в укрытия – есть вероятность ракетного удара

В Николаевской области в городе Вознесенск местным жителям сообщили, что срочно необходимо спуститься в подвалы, так как возможен на территорию города могут выпустить ракеты.

Об этом сообщил мэр Вознесенска Евгений Величко.

- Пожалуйста, спокойно, сейчас вы должны спуститься в свои бомбоубежища, подвалы. Мы имеем сообщение с Киева, что по нам выпущены ракеты. Не могу сказать, что это непроверенная информация, но сейчас берите воду и спокойно спускайтесь. Через минуту вы услышите сирену», - сообщил мэр.