«Не остановила даже стрельба»: Николаевцы оперативно подготовили партию «коктейлей Молотова» для противостояния русским военным

Десятки николаевцев оперативно подготовили запасы «коктейлей Молотова», чтобы противостоять российской технике. Вскоре планируется еще одно такое собрание для подготовки зажигательных смесей.

Об этом сообщил глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким.

«Николаевцы – вы самые лучшие. В течение часа после моего обращения в ДОФ собрались десятки горожан, которые, не теряя времени, сразу начали делать «коктейли Молотова». Их не остановила даже стрельба в центре Николаева. В настоящее время уже сделаны определенные запасы, но хорошей зажигательной смеси для российских танков слишком много не будет. Дополнительно сообщу детали о времени и месте», – сообщил глава ОГА Виталий Ким.