Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции заявил, что НАТО предоставит Украине системы ПВО и дополнительное вооружение.

Об этом сообщает «Настоящее время».

По его словам, «Россия разрушила мир в Европе» и сейчас народ Украины борется за свою свободу перед лицом агрессии со стороны России.

НАТО призывает, чтобы Россия немедленно прекратила эту бессмысленную войну, вывела войска из Украины и вернулась на путь диалога.

- Мир призывает Россию и руководство РФ к ответу. Россия является агрессором и Беларусь способствует этому. Президент Владимир Путин принял решение вторгнуться в Украину и это ужасная стратегическая ошибка, за которую Россия дорого заплатит, – сказал генсек НАТО.

Столтенберг указал, что Россия «хочет свергнуть законно избранное демократическое правительство Украины» и цели Кремля не ограничиваются только Украиной.