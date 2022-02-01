«Прячьте своих близких, если они вам дороги»: Министр обороны Украины обратился к россиянам

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что война с Украиной для россиян запомнится огромными потерями и призвал их выступать против боевых действий, которое инициировал Кремль.

Об этом он сообщил в Facebook.

Сначала министр обратился к украинцам, которые за время боев показали свой героизм.

«Более 40 часов отпора российским оккупантам доказали, что у нас самая мощная армия Европы и бесстрашный народ. Мы и так это знали. Теперь это увидели и стали осознавать все. Наши защитники и защитницы каждую минуту своей героической борьбы меняют отношение к Украине в мире. Это увеличивает поддержку. Украинцы сейчас борются за будущее, которого давно заслуживали. Как свое, так и всей Европы. Мы обязательно победим! Слава Украине! Слава Украинской Армии!» – отметил он.

Потом он высказался о конфликте для граждан РФ.