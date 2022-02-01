В Украину прибыла колонна с военной помощью из Польши

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил о прибытии в Украину колонны польских грузовиков с боеприпасами для украинской армии.

Об этом сообщает «Европейская правда».

«Колонна с боеприпасами, которые мы передаем Украине, уже дошла до наших соседей. Мы поддерживаем украинцев, мы солидарны и решительно выступаем против российской агрессии», – заявил Блащак.

Экс-советник председателя Офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил, что помощь включает в себя:

- 60-мм минометы (100 штук) и боеприпасы к ним (1500 шт.), БПЛА (8 комплектов); - Планируется передача боеприпасов V категории и кевларовых шлемов V категории; - 152-мм кумулятивные боеприпасы – 1770 шт; - 23-мм боеприпасы к автоматическим орудиям – 25 336 шт.; - 23-мм подкалиберные боеприпасы к автоматическим орудиям – 5 тысяч штук (возможно дополнительно 66 тыс. шт.); - кевларовые боевые шлемы – 42 тысячи. - готовы передать 5,56x45 мм автоматов «Grot» – 10 тыс. шт.

Выражена готовность передачи ПТРК Javelin после согласования с США о дополнительной закупке на замену этих ПТРК, которые могут быть переданы Украине.