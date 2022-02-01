Украина и Россия консультируются о времени и месте переговоров, - пресс-секретарь Зеленского

Украина и Россия ведут консультации о времени и месте переговоров.

Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров.

«Должен опровергнуть заявления о том, что мы отказались от переговоров. Украина была и остается готовой говорить о прекращении огня и о мире. Это наша постоянная позиция. Мы ответили согласием на предложение президента Российской Федерации. Непосредственно в эти часы стороны консультируются о месте и времени проведения переговорного процесса. Чем быстрее начнутся переговоры, тем больше будет шансов возобновить нормальную жизнь», - отметил он.