«Тебе нужна война в Украине?»: Опубликовано видео с 19-летним российским пленным

Опубликовано видео допроса 19-летнего российского солдата из Саранской области, взятого в плен ВСУ.

Об этом сообщает Telegram-канал «NEXTA Live».

Российского солдата зовут Рафик Рахманкулов (фамилию он произнес неразборчиво). Он служит в Ямпольском полку (назван в честь украинского города, расположен в Наро-Фоминске в Московской области).