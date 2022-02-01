«Тебе нужна война в Украине?»: Опубликовано видео с 19-летним российским пленным

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25.02.2022 23:24

Опубликовано видео допроса 19-летнего российского солдата из Саранской области, взятого в плен ВСУ.

Об этом сообщает Telegram-канал «NEXTA Live».

Российского солдата зовут Рафик Рахманкулов (фамилию он произнес неразборчиво). Он служит в Ямпольском полку (назван в честь украинского города, расположен в Наро-Фоминске в Московской области).

- Что делаешь в Украине? – спрашивает у пленного украинский военнослужащий.

- Поехали колонной.

- У тебя есть родители?

- Есть.

- Скажи им, что ты хочешь передать. Тебе нужна война в Украине?

- Нет.

    Фотофакт