«Тебе нужна война в Украине?»: Опубликовано видео с 19-летним российским пленным

Опубликовано видео допроса 19-летнего российского солдата из Саранской области, взятого в плен ВСУ.
Об этом сообщает Telegram-канал «NEXTA Live».
Российского солдата зовут Рафик Рахманкулов (фамилию он произнес неразборчиво). Он служит в Ямпольском полку (назван в честь украинского города, расположен в Наро-Фоминске в Московской области).
- Что делаешь в Украине? – спрашивает у пленного украинский военнослужащий.
- Поехали колонной.
- У тебя есть родители?
- Есть.
- Скажи им, что ты хочешь передать. Тебе нужна война в Украине?
- Нет.